Os torcedores tentaram, fizeram campanha nas redes sociais para que a final do Campeonato Mineiro Feminino acontecesse no Mineirão, mas não teve jeito. A partida entre Cruzeiro e América, que encerrará a competição, será disputada mesmo no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova) no dia 7 de dezembro, às 17h.

De acordo com a Federação Mineira de Futebol (FMF), o custo operacional inviabilizou a realização do jogo no Gigante da Pampulha.

"Custo operacional superior a R$ 40 mil. O Mineirão abre mão do aluguel, mas o valor foge do planejamento para o campeonato", afirma à Federação Mineira de Futebol.

A administração do próprio Mineirão afirmou recentemente que não cobraria o aluguel, mas seria necessário que fossem pagas as demais despesas, como segurança, funcionários nas catracas, dentre outros fatores que gerariam o custo de operação mínimo do estádio. Mesmo assim a FMF não cedeu ao apelo popular e seguiu com a marcação do jogo para o estádio da Zona Norte de Belo Horizonte.

A FMF disse ao Hoje em Dia sobre a "promessa" de realizar a decisão do Campeonato Mineiro Feminino no Mineirão. A entidade que comanda o futebol em Minas Gerais disse que houve esse indicativo porque naquele momento, em seu entendimento, haveira "custo zero" na realização do jogo.

Campanha popular

Nas últimas semanas um grupo de torcedoras liderou a campanha "Palco de Gigantes", lutando para que o grande jogo da modalidade feminina pudesse ser no maior palco do futebol em Minas Gerais.

A campanha teve como uma das premissas o fato de que a decisão do Campeonato Paulista feminino aconteceu na Arena Corinthians, também um grande palco do futebol nacional.

Uma das idealizadoras da campanha, a torcedora do Cruzeiro Renata Pace lamentou o fato de a partida Cruzeiro x América não acontecer no Mineirão.

"Infelizmente hoje o futebol feminino sofre mais uma derrota, menosprezado pela própria federação, que deveria inventar o esporte e promover as expansão dele, decidiram que a final não merece um público maior", publicou em sua conta no Twitter.