As rescisões dos contratos do atacante Roberson e do meia-atacante Matheus Índio, divulgadas nesta sexta-feira (13), pelo Cruzeiro, aumentam a lista de jogadores contratados pela Raposa em 2020 e que já deixaram o clube.

Com as duas novas saídas, o número de reforços que permaneceram por poucos meses na Toca da Raposa II chega a nove. Desses, sete foram contratados pelo Conselho Gestor, que administrou o clube estrelado entre dezembro de 2019 e maio deste ano.

Apenas quatro reforços contratados pelos antecessores do presidente Sérgio Santos Rodrigues permanecem no elenco celeste: o zagueiro Ramon, o volante Filipe Machado, o meia Régis e o atacante Marcelo Moreno.

Chegaram ao Cruzeiro no primeiro semestre e acertaram a saída da Raposa: o zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo João Lucas, o volante Jean, os meias-atacante Jhonata Robert e Everton Felipe, e os atacantes Iván Ângulo e Roberson.

No caso de Angulo, o colombiano chegou ao Cruzeiro em março, atuou em apenas uma partida, logo após o retorno do futebol, e foi chamado de volta pelo Palmeiras.

Sem oportunidades no Verdão, o atacante pediu para retornar ao time celeste e foi atendido pela diretoria do clube paulista.

No entanto, o jogador não pôde ser inscrito de imediato, em razão de uma punição imposta pela Fifa, por uma dívida da Raposa com o Zorya, da Ucrânia, assim como os meias-atacantes Matheus Índio e Giovanni Piccolomo, único do trio que foi aproveitado.

Sanado o imbróglio, o atacante não estava nos planos do técnico Felipão e acabou acertando com o Botafogo para a disputa do Brasileirão.

Além desses, o lateral-direito Daniel Guedes, contratado em agosto, e o próprio Índio, que chegou ao clube em setembro, e sequer atuou pela Raposa, completam a lista das contratações que não esquentaram lugar na Toca da Raposa II.

Somando as transações feitas pelo Conselho Gestor e pela atual diretoria, o Cruzeiro contratou 22 jogadores em 2020.

Confira as contratações do Cruzeiro em 2020:

Everton Felipe* - acertou com o Atlético-GO

Iván Angulo* - voltou ao Palmeiras e depois acertou com o Botafogo

Jean* - voltou ao Palmeiras

Jhonata Robert* - voltou ao Grêmio

João Lucas* - foi emprestado ao Avaí

Marllon* - voltou ao Corinthians

Roberson * - rescindiu o contrato

Marcelo Moreno *

Filipe Machado *

Ramon *

Régis *

Giovanni

Rafael Luiz

Giovanni Piccolomo

Rafael Sóbis

William Pottker

Raúl Cáceres

Claudinho

Airton

Arthur Caíke

Daniel Guedes - acertou com o Goiás

Matheus Índio - rescindiu o contrato

* Contratados pelo Conselho Gestor