Em busca de mais alguns poucos reforços para o elenco, a diretoria do Atlético, de fato, foi atrás do meio-campista Edenílson, destaque do Internacional na temporada 2020. Valorizado no mercado, o jogador de 31 anos participou nesta sexta-feira (12) do programa Resenha ESPN e revelou contato feito pelo amigo Rodrigo Caetano, diretor-executivo do Alvinegro, com quem trabalhou no Colorado.

Perguntado pelo ex-atacante Amoroso sobre o Galo, Edenílson respirou fundo, mas não fugiu da resposta. Segundo ele, algo normal no meio da bola.

“Então, o Rodrigo Caetano é meu amigo. É um cara que trabalhou muito tempo aqui e a gente acabou ficando muito amigo. As nossas esposas saem para jantar. A gente acabou conversando informalmente, mas sempre demonstrei para ele o meu respeito ao Internacional", destacou o meia.

"Falei para que ele conversasse com o clube, se o Internacional achar que é bom para eles e para mim, é uma situação normais de quem trabalha no meio do futebol. Tenho total respeito ao Internacional. Hoje que estou no auge da minha carreira eu agradeço muito ao Internacional, que foi o clube que me trouxe de volta da Itália e me recolocou de volta no cenário nacional”, acrescentou o gaúcho.

Com uma multa rescisória elevada, Edenílson passou a ser sonho distante no Atlético, principalmente pelo clube estar com o orçamento no limite e também por não querer embate com o Internacional, que já demonstrou não querer liberar o atleta.