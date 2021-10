Apesar da derrota do Atlético para o Flamengo, por 1 a 0, na noite deste sábado (30), o técnico Cuca teceu elogios à equipe alvinegra. “Não foi um jogo mal jogado (…). Fomos bem e no geral tivemos o controle da partida”, afirmou.

O treinador apresentou pontos positivos a respeito de sua equipe e ressaltou a posse de bola do Galo, que, segundo o SofaScore, terminou em 63%.

“Se você for ver os jogos aqui no Maracanã, é difícil ter alguém com maior posse de bola do que o Flamengo, e nós tivemos o dobro dessa posse de bola, apesar de não ter sido o suficiente para ganhar”, comentou.

Substituições

Cuca foi muito criticado por torcedores nas redes sociais por conta das substituições, principalmente no segundo tempo, quando fez três alterações simultâneas (Mariano, Savarino e Vargas entraram em campo).

“Tivemos que tentar jogar o time mais à frente, dentro da condição normal de organização. O Flamengo estava muito recuado”, destacou.

Para Cuca, a derrota não foi resultado das trocas. “Eu não vejo isso como uma questão fundamental para que nós perdêssemos. São ideias que você tem, mexidas que você faz e que não acabaram em gol”, explicou.