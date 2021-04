A atuação mais “burocrática” do Atlético na vitória por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, nesta quarta-feira (7), foi considerada “normal” pelo técnico Cuca. Segundo ele, a motivação em uma partida como essa é diferente do sentimento e do empenho de cada atleta em um clássico, como se deu contra o América e como acontecerá diante do Cruzeiro.

No domingo (11), às 16h, os dois maiores rivais de Minas Gerais se enfrentam no Mineirão. E existe uma expectativa, por parte da Massa, de uma goleada alvinegra. Mas o treinador ressalta que o primeiro objetivo é vencer, não importa por qual placar.

"Quando se está envolvido numa cidade grande e tão importante no cenário nacional, não importa se o adversário vive momento pior ou melhor; os caras vão deixar tudo dentro de campo. Não espero diferente do Cruzeiro, que irá deixar tudo em campo, e nós do Atlético também vamos deixar tudo. Claro que temos um conjunto melhor, mas isso tem que prevalecer em campo. O jogo é jogado, vamos disputar com o maior respeito. Assim como foi contra o América, teremos respeito com o Cruzeiro", disse.

Ele destacou ainda que o torcedor pode esperar um Galo com muita gana no domingo.

“Ninguém respeita mais a torcida do Atlético do que eu. Eu entendo que para você jogar no Atlético, tem que ser sanguíneo. Não adianta, você pode ser um craque, se não tiver sangue e não puser tudo para fora... O Ronaldinho punha, e queremos isso dos jogadores. E estão dando isso”, afirmou o comandante, voltando a falar sobre o assunto “goleada”.

“Falar em goleada... Sábado passado, a Juventus empatou com o Torino em cima da hora: 2 a 2. E o Torino sendo um time de menos qualidade e menos investimento. Mas é clássico, todo mundo deixa a alma em campo. Às vezes, o lado técnico não fará tanta diferença num clássico. Vamos nos preparar e queremos fazer um jogo bom. O resultado fica pelo que produzir", disse.

