O fato de estar sem atuar há quase três meses, não impediu que o zagueiro Igor Rabello, do Atlético, entrasse no radar de alguns clubes do futebol europeu.

Em 30 de abril, o Hoje em Dia revelou que o jogador está próximo de conseguir o passaporte português, o que sua mãe, Liliane, já alcançou em março deste ano.

Isso facilita demais a entrada do jogador no mercado europeu, pois com o passaporte comunitário ele pode atuar sem ser considerado estrangeiro.

Desde os tempos de Botafogo, Igor chama a atenção do futebol europeu. Ele chegou a receber uma sondagem da Roma, da Itália, antes de se transferir para a Cidade do Galo.

Mesmo sem atuar, por causa da pandemia pelo novo coronavírua, o zagueiro Igor Rabello tem despertado o interesse de clubes do futebol europeu

Logo que chegou ao Atlético, no ano passado, Igor foi alvo de um clube russo que ofereceu 10 milhões de euros, proposta recusada pelo Galo e por seu parceiro na compra do jogador, o Banco BMG.

Agora, apesar do futebol parado, clubes da Itália, Rússia e Ucrânia fizeram contatos com o empresário de Igor Rabello interessados na contratação do jogador.

“No ano passado, aconteceram poucas, mas este ano foram algumas, mas até o momento não evolui nada. Teve de minha parte, e passei para o pessoal do Atlético, como sei que procuraram também o clube, pois tive informação depois”, revela Anselmo Paiva, agente de Igor Rabello.

Contratado ao Botafogo no ano passado, numa negociação em que o Atlético contou com a ajuda do Banco BMG, um dos seus parceiros, Igor é visto como um atleta com muito potencial de valorização.

O parceiro acredita que ele crescerá demais nas mãos de Jorge Sampaoli. Além disso, com a cidadania portuguesa, o zagueiro ganha valor de mercado.

E essa deve ser mesmo a estratégia: esperar Igor Rabello valorizar mais para uma venda maior no futuro, até porque o mercado do futebol está abalado por causa da pandemia pelo novo coronavírus.