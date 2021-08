Anunciado como reforço do América em 9 de julho e apresentado seis dias depois, Orlando Berrío ainda não tem a estreia confirmada com a camisa do Coelho. Apesar de já ter condições legais, por conta da abertura da janela internacional, o colombiano não se encontra em condições físicas ideais e, segundo Vagner Mancini, não deverá atuar neste domingo (8), às 16h, no Independência, pela 15ª rodada do Brasileiro.

O treinador falou a respeito do atacante, após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, quando indagado se Berrío poderia atuar com Ademir no time titular, já que os dois atletas desempenham a mesma função.

“Eles podem atuar juntos, não na mesma posição. Agora, a situação do Berrio é um pouquinho diferente. Ele pode jogar a partir de agora, por causa da abertura da janela. Porém, o atleta tem um déficit muscular ainda, e nós estamos (avaliando) dentro do nosso planejamento de treinamento e metodologia. E acredito que para domingo ainda não estará em condições de atuar”, comentou.

O comandante também ressaltou que existe todo um cuidado em cima dessa situação para não prejudicar o atacante colombiano logo de cara. “De semana a semana, há alteração (da condição física). Mas ele vinha de inatividade. Não queremos que estreie e corra o risco de se lesionar”, disse.