Apesar de ter anunciado a empresa grega Betano, do ramo de apostas, como nova patrocinadora máster, o Atlético ainda estampará o BMG no duelo desta segunda-feira (11), contra o RedBull Bragantino, fora de casa.

O fato, que causou estranhamento em muitos, principalmente pela oficialização da parceira com ação na rede social, foi explicado pelo clube, que publicou nota oficial no site.

Confira o posicionamento do clube:

O Clube Atlético Mineiro informa que a marca BMG, atual patrocinadora máster do clube, será a estampada na camisa da equipe no jogo desta segunda-feira (11), contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

O Clube confirma tratativas com a empresa grega Betano e também com o BMG, no sentido de vislumbrar novas possibilidades de patrocínio, que serão absolutamente positivas para todos e que, tão logo sejam confirmadas, serão anunciadas para o mercado. Tais entendimentos só estão sendo possíveis graças ao espírito colaborativo e ao desprendimento do nosso atual patrocinador máster, BMG.

A eventual mudança contribuirá para o engrandecimento do clube e de suas marcas parceiras, dentro do projeto de transformar o Galo em referência no futebol para a América Latina.