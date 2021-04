Após o empate sem gols com o Tombense, no qual o Cruzeiro teve uma atuação para lá de insossa, o técnico Felipe Conceição preferiu analisar o resultado e o desempenho da Raposa de forma positiva. “Lógico que a gente vai ter que trabalhar e melhorar muita coisa, mas estamos no caminho certo”, disse, gerando muitas críticas por parte de torcedores do time nas redes sociais.

Ao mesmo tempo, o treinador reconhece que a equipe ainda necessita de peças de qualidade para a disputa da Série B do Brasileiro, principal objetivo do clube no ano.

Nessa quinta-feira (1), em sua entrevista coletiva, ele voltou a bater nessa tecla, depois de ser indagado pela imprensa. Porém, prefere não revelar quais são as posições mais carentes do elenco.

“Já comentei em algumas entrevistas durante esse período que estamos analisando o mercado, sim, e os reforços virão para a Série B. Não vamos expor posições e setores. Vamos fortalecer o elenco nas posições que considerarmos as que precisamos”, comentou.

Até lá, a meta do técnico é a de dar prosseguimento à chamada “evolução” do time e, a partir de suas observações, traçar um planejamento para a Segundona. “Temos menos de dois meses de Campeonato Mineiro para fazer essa análise com racionabilidade e margem de erro menor possível para entrar na Série B de maneira forte e ganhando as partidas, como deve ser”, afirmou.