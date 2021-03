Emprestado pelo Atlético ao Sport, no início do ano passado, o zagueiro Iago Maidana seguirá no Leão da Ilha até 31 de dezembro. Em 2020, o grandalhão de 1,96m de altura fez apenas três partidas pelo Galo: Tombense, Unión-ARG e Afogados-PE.

Com a camisa do Sport, Maidana se firmou como titular e caiu nas graças do torcedor. Ao todo, foram 39 partidas realizadas pelo rubro-negro na temporada passada. Com mais de 3.600 minutos em campo, ele marcou 7 gols.

Apesar da diretoria atleticana estar em busca de mais um zagueiro para o elenco, o gaúcho de 25 anos segue fora dos planos. Pelo Atlético, clube que o contratou em 2018, ele fez 45 partidas e anotou um tento.