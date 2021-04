A partida desta quinta-feira (1) em Poços de Caldas foi especial para dois atacantes do Atlético, mesmo com a derrota por 2 a 1 para a Caldense, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Contratado em fevereiro como um dos principais reforços do alvinegro para a temporada, o paraibano de 34 anos alcançou feito inédito na longa carreira. Pela primeira vez, ele disputou um jogo oficial numa cidade do interior em solo brasileiro. Pelo vitória, único time que defendeu profissionalmente no país, ele atuou apenas em Porto Alegre e Salvador; isso e 2005, quando se transferiu pra o futebol japonês.

Keno, por sua vez, quebrou jejum de 13 partidas sem balançar a rede. Autor do único tento do Galo em Poços, ele chegou aos 40 jogos pelo Atlético e correu para o abraço pela 13ª vez. O camisa 11 não marcava desde 22 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Ceará, disputado em Fortaleza.