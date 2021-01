O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, contra o lanterna Oeste, no Independência, na condição de quarto pior mandante da Série B do Brasileiro. Com apenas 43,75% de aproveitamento em casa, o time celeste ainda tem 0,1% de chance de rebaixamento e, por isso, busca o triunfo em cima da equipe paulista.

"Fazer valer o fator casa. A gente vem de tropeços dentro de casa, e não podemos deixar isso acontecer. Precisamos da vitória, como em todos os outros jogos. Entrar focado, ligado, como fizemos no último jogo, para conseguir mais três pontos", disse o volante Machado.

O último duelo a que ele se refere é o triunfo por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Castelão (MA), na sexta-feira passada (8), no qual os celestes esbanjaram raça para segurar a vitória, mesmo com um atleta a menos durante quase todo o segundo tempo, após a expulsão de Pottker.

Para o meio-campista da Raposa, o resultado elevou a moral dos cruzeirenses, ávidos em buscar mais três pontos ante o Oeste. “Importante a vitória para a sequência do campeonato, continuar trabalhando, que quarta-feira tem mais”, sintetizou Machado, ainda confiante no acesso, como ficou latente em sua entrevista.

“Trabalhar para colocar o Cruzeiro no lugar onde merece”, completou o principal garçom da equipe estrelada na Segundona, com cinco assistências.

Com 44 pontos, o time azul aparece em 11° lugar.