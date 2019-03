No próximo sábado (30), o Atlético inicia uma nova fase no Campeonato Mineiro. A partir das 18h, em Varginha, a equipe comandada pelo técnico Levir Culpi entra em campo para encarar o Boa Esporte, em busca de uma vaga na grande final da competição estadual. Para largar na frente na semi, o alvinegro precisa quebrar um tabu contra a Coruja.

Apesar da goleada por 5 a 0 na primeira fase, jogando como mandante no Independência, o Galo tem o restrospecto no Estádio Dilzon Melo, como grande peso para o confronto. Dos dois jogos que as duas equipes fizeram no Melão, os donos da casa venceram um, e o outro, no ano passado, terminou com empate sem gol.

No duelo deste ano, o time atleticano não teve dificuldades para derrotar o time do Sul de Minas. Na goleada no Horto, o atacante Ricardo Oliveira não perdoou o adversário e deixou sua marca três vezes.

Confira os números do Atlético no Estádio Municipal Dilzon Melo, o Melão:

Jogos: 10

Vitórias: 5

Empates: 2

Derrotas: 3

GP: 20

GC: 8

Retrospecto dos adversários:

Flamengo, de Varginha:

Jogos: 7

Vitórias: 4

Empates: 1

Derrotas: 2

Caldense:

Jogo: 1

Vitória: 1

Empate: 0

Derrota: 0

Boa Esporte

Jogos: 2

Vitória: 0

Empate: 1

Derrota: 1

Primeiro Jogo:

Flamengo de Varginha 0 x 5 Atlético - 26/5/1993 (Campeonato Mineiro)

Último Jogo:

Boa Esporte 0 x 0 Atlético - 18 de janeiro de 2018 (Campeonato Mineiro)