Fora de ação desde o início do mês, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo, o lateral uruguaio Lucas Hernández cumprirá o contrato (até o fim da Série B) pelo Cuiabá. Apesar da gravidade (lesão parcial no ligamento cruzado posterior), o jogador não terá que submetido à cirurgia e, por isso, o retorno ao Atlético não foi antecipado.

Emprestado ao 'Dourado', Hernández fez nove partidas pelo clube, onde era titular. Pelo Atlético, desde que chegou no início de 2019, ele fez apenas sete e acabou sendo 'rebaixado' à Equipe de Transição, antes de se transferir.

Apesar de exercer a função de uma posição carente no Alvinegro, já que o time só conta com Guilherme Arana, o uruguaio de 28 anos não está nos planos de Sampaoli. Pela lesão, inclusive, ele ficará no estaleiro de 6 a 8 meses; boa parte deste período, inclusive, será no Departamento Médico na Cidade do Galo.