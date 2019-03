A expectativa dos torcedores do Atlético em relação ao lançamento da linha de uniformes e produtos para 2019 é grande e demonstrada, principalmente, nas redes sociais. O fechamento da parceria com a francesa Le Coq, anunciado há um mês, trouxe algumas dúvidas, sendo a primeira delas as datas de apresentação e do início da comercialização do novo "manto" alvinegro ao público.

Em contato com uma pessoa diretamente ligada ao "casamento" entre clube e fornecedora, a reportagem do Hoje em Dia apurou que ainda não há uma data certa para tais. O que se pode afirmar é que, dificilmente, a nova camisa será comercializada em abril, quando começa o Brasileirão - o Atlético estreia dia 28 contra o Avaí, em Belo Horizonte. A expectativa é que ainda na primeira quinzena de maio comecem as vendas; cabe lembrar que, nada impede que o lançamento ao público seja marcado para o próximo mês.

Responsável por produzir o material esportivo da Topper, atual fornecedora, a empresa Tecnotêxtil, com fábrica em Três Pontas, no Sul de Minas, tem dado prioridade total à produção da linha atleticana para esta temporada (Le Coq). Contudo, apesar de toda dedicação, é necessário mais dias para que consiga alcançar o número de peças suficientes para abastecer Atlético (jogadores, comissão técnica e outros funcionários) e lojas credenciadas.

Apesar de ter sido oficilizado no final de fevereiro, o vínculo entre as partes foi assinado em janeiro, quando representantes do time mineiro estiveram na Europa para bater o martelo. Responsável pela patente da marca Le Coq no Brasil, a empresa Dream Fitness, com sede a 60 quilômetros de Porto Alegre, tem contrato de cinco anos com os franceses, com possível renovação de mais cinco, ou seja, até 2029.

Produtos Específicos

Além das camisas de jogo e treino, o torcedor atleticano terá acesso a outros produtos nas lojas credenciadas. Além de mais de 30 modelos de tênis, mais de outros 70 de confecção, além bonés e meias, a Le Coq estuda a produção e venda de chuteiras de alta qualidade, para calçar as principais estrelas do elenco e também os torcedores "peladeiros".

Com foco na produção da linha de jogo, treino e casual, a Le Coq deve começar o processo de "revitalização" da marca no Brasil, com a comercialização destes itens, a partir da segunda quinzena de julho e, no mais tardar, a partir da primeira quinzena de agosto.

No futebol, a Lec Coq tem parceria apenas com o Saint-Etienne, da França, e a Fiorentina, da Itália. O Atlético, por sua vez, será o terceiro de expressão na carta de clientes e o único (considerado de grande porte) do continente americano; na Argentina, o Gimnasia é vestida pelo "Galinho".

Sobre a Dream Fitness

A Dream Fitness é uma empresa que há 20 anos atua no mercado de produtos no segmento fitness (bicicletas, elípticos, esteiras, simuladores / academia, e assessórios para treinamento físico).