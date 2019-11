Uma pesquisa envolvendo jornalistas de todo o Brasil elegeu o departamento de comunicação do Cruzeiro como um dos melhores do país na área esportiva. Juntamente com o clube celeste, serão premiados Corinthians e Santos.

No momento em que o clube vive diversos problemas financeiros, políticos e institucionais, a premiação foi vista pelo diretor de comunicação clube, Valdir Barbosa, como uma importante conquista.

“Esse prêmio representa o início do resgate da credibilidade do Clube", declarou.

Juntamente com Bruno Faleiro, gerente de comunicação do clube, Valdir Barbosa representará o Cruzeiro na cerimônia de premiação, que acontecerá nesta segunda-feira (4), no Theatro Net, em São Paulo.

Promovida pela plataforma Negócios da Comunicação em parceira com o Cecom – Centro de Estudos da Comunicação, a pesquisa ouviu 25 mil jornalistas de todo o Brasil durante o mês de setembro e elegeu os melhores departamentos de comunicação do país, divididos em 30 categorias distintas.