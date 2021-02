Renato Gaúcho passa a ser sonho distante no Atlético. Sem acordo com o treinador do Grêmio, pelo menos neste momento, o Atlético mira num velho conhecido do torcedor mineiro. Conforme trouxe o Hoje em Dia há algumas semanas, Cuca também agrada bastante à cúpula do Alvinegro e, segundo informação do GE, é a bola da vez.

De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o campeão da Libertadores de 2013 passa a ser o preferido para substituir Jorge Sampaoli, que deixou o Atlético para assinar até 2023 com o Olympique de Marselha, da França.

Contudo, a reportagem apurou que Renato não está descartado. Apesar das dificuldades para contratá-lo, o Galo deve dar uma última carta para ter o comandante mais longevo do país no início da semana.