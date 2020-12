Apesar de ter apenas a quinta melhor campanha da Série A, considerando as últimas 10 rodadas da competição mais importante do país, o Atlético se mantém "fiel" à segunda colocação se a análise for baseada no desempenho alcançado no returno.

Atrás apenas do líder São Paulo, que conquistou 19 pontos em 24 disputados, o Galo aparece com dois a menos e aproveitamento de 70.8%, de acordo com números do Departamento de Matemática da UFMG. Em oito jogos, foram 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Em relação às chances de título, hoje o alvinegro tem apenas 8%; já para uma vaga na Libertadores de 2021, as possibilidades são de 95%, segundo a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais.

O próximo jogo do Atlético pelo Campeonato Brasileiro será em 11 de janeiro, quando encara o Redbull Bragantino, fora de casa. Com 49 pontos, a equipe comandada por Jorge Sampaoli tem sete a menos que o São Paulo de Fernando Diniz.