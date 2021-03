Quatro vitórias em quatro jogos, a liderança do Campeonato Mineiro e, principalmente, um futebol de dar gosto, mesmo sem a maioria dos jogadores titulares. Este é o Atlético do técnico interino Lucas Gonçalves. Contudo, já com pitacos de Cuca, escolhido pela diretoria para ser o sucessor de Jorge Sampaoli.

“Desde quando o Cuca foi anunciado, nossas conversas são frequentes. Por outro lado, ele nos deixou muito à vontade nesse comando enquanto ele não estivesse aqui e nos passou toda a confiança possível. Claro que trocamos algumas ideias diariamente, mas, por outro lado, estamos respeitando o momento que ele está vivendo e o deixando à vontade para cuidar da mãe dele. Estamos torcendo e rezando para que ela melhore logo e ele esteja o mais rápido possível com a gente”, comentou Gonçalves neste sábado (13).

Sobre a vitória por 3 a 1 sobre o Patrocinense, o interino - Lucas é membro da comissão técnica fixa do Atlético - destacou a qualidade do adversário, mandante do duelo na Arena Independência.

“Pegamos um adversário muito duro. A equipe deles marcava muito bem, fechava bem os espaços, principalmente no primeiro tempo. Tivemos de trabalhar bem a bola na construção e usar bastante os nossos meias, principalmente o Zaracho, o Calebe e o Dylan, que fez um jogo muito bom e ficou entrelinhas para fazer a bola chegar até o último terço", analisou.

"A partir do momento em que a gente chegou ao último terço, a qualidade dos nossos jogadores acabou se impondo, e criamos bastante oportunidades, com muitas finalizações. No segundo tempo, conseguimos um gol no início, que facilitou as coisas para nós. O adversário naturalmente tem de sair para atacar, e os espaços acabam acontecendo. Assim conseguimos o terceiro gol”, finalizou.

Na próxima sexta-feira (19), o Atlético recebe o Coimbra, no Mineirão. O duelo da quinta rodada está marcado para às 21h30.