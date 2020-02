O segundo gol de Marquinhos pelo time profissional do Atlético foi uma pintura, um balaço que foi morrer nas redes do arqueiro Felipe, do Tombense. Mas o golaço não teve o mesmo gostinho do primeiro tento anotado por ele com a camisa preta e branca. O motivo é óbvio: o empate em 1 a 1 neste domingo (2), no Independência.

“Gol bonito, infelizmente não saiu a vitória. Queria mais a vitória do que fazer o gol. É evoluir agora e melhorar cada vez mais”, declarou o atacante do Galo.

Na opinião do velocista, o Atlético, mesmo com time reserva, merecia melhor sorte. “Com todo respeito ao nosso rival (Tombense), hoje (domingo) tínhamos que sair vitoriosos. Nossa equipe tem jogadores de muita qualidade. Infelizmente não saiu o resultado. Vamos trabalhar para conseguir as vitórias”, disse.

O primeiro gol de Marquinhos pela equipe alvinegra foi no dia 6 de novembro de 2019, no triunfo por 2 a 0 sobre o Goiás, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira (6), contra o Unión Santa Fe, na Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.