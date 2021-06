A primeira vitória do América na Série A teve de tudo. Início arrasador do Coelho, pinta de goleada, reação impressionante e um placar de 4 a 3 nesta quarta-feira (30), no Estádio do Pituaçu, em Salvador. Com o resultado é interrompida uma sequência de 11 jogos sem vitória, numa incômoda série que já durava quase dois meses.

Com o resultado, os americanos mais do que deixarem a vice-lanterna da competição, saíram da zona de rebaixamento, o que dá um pouco de tranquilidade ao técnico Vágner Mancini, que vive um início de trabalho no clube.

Com uma postura ofensiva, apesar de atuar fora de casa, o América conseguiu abrir 2 a 0 no placar ainda na primeira metade da etapa inicial, com gols de Felipe Azevedo, aos 14, e Juninho Valoura, aos 17. O Bahia descontou ainda na primeira etapa, com o Rodriguinho.

Goleada

No segundo tempo, Ribamar e Juninho fizeram 4 a 1 para o Coelho. Já nos acréscimos, o centroavante Gilberto marcou duas vezes seguidas para o Bahia, sendo o segundo deles o gol que encerrou o jogo, para alívio dos americanos, que chegaram à primeira vitória neste Brasileirão.

O América volta a campo pelo torneio no próximo sábado (3), quando recebe o Santos, às 19h, no Estádio Independência, pela nona rodada.

A FICHA DO JOGO

BAHIA 3

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano (Maycon Douglas), Rodriguinho (Thonny Anderson) e Daniel (Jonas); Rossi (Óscar Ruiz) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti

AMÉRICA 4

Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura (Alê), Felipe Azevedo e Marcelo Toscano (Juninho); Ribamar e Rodolfo (Alan Ruschel). Técnico: Vagner Mancini



DATA: 30 de junho de 2021

ESTÁDIO: Pituaçu

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

GOLS: Felipe Azevedo, aos 14, Juninho Valoura, aos 17, e Rodriguinho, aos 35 minutos do primeiro tempo; Ribamar, aos 19, Juninho, aos 27, e Gilberto, aos 47 e 48 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Leo Simão Holanda, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite, todos do Ceará

VAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

CARTÃO AMARELO: Nino Paraíba, Daniel, Rossi e Rodriguinho (Bahia)