Apesar dos portões fechados na derrota de 1 a 0 para o Coimbra, no último domingo (15), no Estádio Independência, pela nona rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro pagou menos para jogar que nas suas duas primeiras partidas pela competição, que foram disputadas no Mineirão e com a presença de torcedores pagando ingressos.

O boletim financeiro da partida entre Cruzeiro e Coimbra mostra que a Raposa teve uma renda líquida negativa de R$ 59.382,99. Isso mesmo, o time da Toca pagou quase R$ 60 mil na derrota do último domingo.

Além da derrota de 1 a 0 para o Coimbra, o Cruzeiro teve de pagar quase R$ 60 mil de despesas numa partida que foi disputada com os portões fechados

Mas a situação já foi pior. Na estreia na temporada, em 22 de janeiro, no Mineirão, a vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte teve público total de 9.945 torcedores, sendo 6.023 pagantes. A renda bruta de R$ 159.818,00 foi insuficiente para pagar as despesas do confronto. E o Cruzeiro, como mandante, teve de desembolsar mais R$ 70.461,94.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, pela terceira rodada, também no Gigante da Pampulha, o prejuízo foi ainda maior. Os 5.741 pagantes (foram 8.060 os presentes) proporcionaram uma renda de R$ 111.870,00. Mas o confronto custou quase o dobro disso e a Raposa teve de pagar mais R$ 100.794,22.

Lucro

Dos cinco jogos que já disputou como mandante neste Campeonato Mineiro, o Cruzeiro só teve lucro no empate por 1 a 1 com o América, em 9 de fevereiro, no Mineirão, pela quinta rodada. Dos 21.902 presentes, 19.330 pagaram ingresso, com renda bruta de R$ 337.203,00. A Raposa ficou com R$ 53.424,83.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Uberlândia, por 2 a 1, no Mineirão, em 1º de março, o público pagante foi de 9.700, com 12.095 presentes. Além dos R$ 216.639,50, o Cruzeiro teve de completar as despesas da partida pagando mais R$ 13.446,81.

No total, os cinco jogos como mandante do Cruzeiro já obrigaram o clube a pagar R$ 190.661,13. Em média, cada vez que entrou em campo neste Campeonato Mineiro, a Raposa teve de pagar cerca de R$ 38 mil para jogar. É sem dúvida uma situação preocupante para um clube que vive grave crise financeira e que passa por processo de reconstrução.

CONFIRA AS RENDAS LÍQUIDAS DO CRUZEIRO NO CAMPEONATO MINEIRO