Em meio a semanas de apreensão com os maus resultados do time e com as denúncias e a turbulência política e administrativa no clube, o torcedor do Cruzeiro voltou a ter motivos para sorrir.

Nessa quarta-feira (5), em um jogo de muitas emoções, a Raposa venceu o Fluminense por 3 a 1 na disputa de pênaltis, após um empate em 2 a 2 no tempo normal, no Mineirão, e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar da instabilidade dentro e fora de campo, o torcedor abraçou o time e compareceu em bom número no Gigante da Pampulha. Mais de 47 mil torcedores acompanharam a grande noite de Thiago Neves e Fábio, que mantiveram o sonho do heptacampeonato do torneio. Não houve registro de nenhum protesto dentro e nas proximidades do estádio.

O gol de Ganso, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, não desanimou os cruzeirenses, que, em meio as dificuldades impostas pelo time carioca dentro das quatro linhas, tentava de todas as formas empurrar os comandados de Mano Menezes.

A energia das arquibancadas parece que deu novo ânimo aos jogadores estrelados. Depois de um primeiro tempo apático, o Cruzeiro voltou melhor na segunda parte, e chegou ao empate com Thiago Neves, levando o Mineirão à loucura.

O pênalti desperdiçado por Sassá, que teve a cobrança defendida por Agenor, foi a primeira ducha de água fria na intensa noite vivida pelos cruzeirenses.

A virada, novamente com TN10 levou ao torcedor ao êxtase. A vaga, e o fim do jejum de seis jogos sem vitória na temporada pareciam perto.

Entretanto, quando as arquibancadas já pulsavam com a proximidade da classificação, João Pedro empatou o duelo no último lance, e calou o estádio pela primeira vez na noite.

Mais uma provação à vista da torcida estrelada.

Alívio

Mesmo com a frustração pela perda da vitória no tempo normal ter escapado nos últimos instantes do jogo, o torcedor tentou levantar o ânimo dos jogadores, visivelmente abatidos.

As cobranças erradas de Lucas Silva e Lucas Romero testaram, mais uma vez, os nervos dos cruzeirenses, nessa quarta-feira.

Entretanto, o fim do sofrimento celeste parecia selado. O Fluminense errou mais três cobranças, Fábio brilhou, TN10 decidiu, e o time avançou na Copa do Brasil.

Depois de mais de duas horas de apreensão, o cruzeirense pôde soltar o grito de alívio que estava preso na garganta e voltou a fazer uma grande festa no maior palco do futebol mineiro.