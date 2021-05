Com o titular Everson suspenso, e o reserva Rafael machucado, a única certeza em relação ao time do Atlético que encara o Tombense, neste sábado, ás 16h30, no Mineirão, no jogo de volta entre eles pelas semifinais do Módulo I Campeonato Mineiro, é a escalação do garoto Matheus Mendes, de 21 anos e 1,94m no gol alvinegro.

E a primeira partida dele como titular, depois de entrar nos dois últimos jogos do Estadual, é mais um passo num caminho que o clube pretende seguir: a revelação de goleiros.

O último grande jogador da posição lançado pelo Galo foi Diego Alves, hoje no Flamengo, sendo isso em 2006.

Depois, crias da base chegaram ao time principal e jogaram, mas ninguém conseguiu vingar, sendo que o último nome desta lista, Cleiton, foi vendido no ano passado ao Bragantino, que pagou cinco milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na época) por 70% dos seus direitos econômicos.

Turma

Matheus Mendes é o representante de uma turma que carrega muita aposta por parte do Atlético. Outro integrante é Jean, de 20 anos, que será o seu reserva neste sábado, diante do Tombense.

Há ainda um terceiro elemento, Gabriel Delfim, titular da equipe sub-20 do Galo e que agora, com a contusão de Rafael, passa a ser o quarto goleiro do time principal.

Ele teve seu vínculo com o clube, que se encerrava em 2022, prorrogado até 2024. E apesar de ter sido promovido ao grupo principal, Delfim, como é chamado no clube, seguirá defendendo o sub-20.

Ele inclusive está viajando com a equipe ao Acre, onde o Atlético joga no próximo domingo a partida de volta, contra o Galvez, da segunda fase da Copa do Brasil da categoria. Na ida, na última quarta-feira, no Sesc, o Galo goleou por 5 a 0 e está praticamente classificado para a próxima fase.

Além de Matheus Mendes, outra atração deve ser o volante Jair, que voltou de contusão na última terça-feira, nos 4 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, e deve jogar para ganhar ritmo.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Matheus Mendes; Mariano, Réver, Gabriel e Dodô; Alan Franco (Jair), Nathan e Hyoran; Eduardo Sasha, Eduardo Vargas (Diego Tardelli) e Marrony. Técnico: Cuca

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Wesley, Arthur e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias, Pablo e Jhemerson; Rubens e Keké. Técnico: Rafael Guanaes

DATA: 8 de maio de 2021

HORÁRIO: 16h30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Leonardo Henrique Pereira.

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira

TRANSMISSÃO: Premiere