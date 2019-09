Emprestado pelo Botafogo e reserva nas últimas partidas do Sport, que disputa a Série B do Brasileiro, o atacante Ezequiel foi apresentado na tarde desta sexta-feira (6), na Toca da Raposa II, como o primeiro e único reforço da Era Rogério Ceni.

O jogador chega ao clube com o discurso de "a chance da minha vida" e não escondeu a vontade de mostrar serviço e, quem sabe, ter seus direitos econômicos adquiridos pelo clube estrelado ao fim do contrato

"Desde o início, quando eu soube da oportunidade, tomei até uma bronca dos meus assessores, porque não era para falar, só quando eu vestisse a camisa e estivesse aqui. Quando soube da oportunidade de vir para cá, vi que era a oportunidade da minha vida. Era uma coisa que eu idealizava e, por isso, não me contive", revelou.

Indicado por Rogério Ceni, que desde os tempos em que era técnico do Fortaleza observava o atacante, Ezequiel sabe que sua responsabilidade ao chegar no Cruzeiro é muito grande.

"A responsabilidade aumenta, é dobrada, de vir aqui e vestir essa camisa. A resposta, eu tenho que dar dentro de campo. Essa resposta estou dando há muito tempo, desde o início do ano, não à toa que estou vestindo essa camisa agora", comentou.

Sabendo da responsabilidade por trajar a camisa do Cruzeiro, Ezequiel quer trabalhar para seguir no clube após o fim do seu empréstimo.

"Acredito que sim. Se o Rogério quiser, estarei à disposição para domingo (contra o Grêmio). Gosto de jogar pelos lados do campo. Os jogadores de qualidade vão me ajudar a crescer, e eu vou ajudar também. A situação é reversível, tem muito campeonato pela frente e eu acredito muito no grupo" (...) "Ele já queria contar comigo no Fortaleza e eu não vou me esconder, não vou deixar de fazer o que eu fiz para chegar até aqui. Se eu vim para cá, se o Rogério quis contar comigo no Fortaleza e quer contar comigo no Cruzeiro, foi porque mantive minha característica. Isso foi o que o agradou, e vou continuar a fazer isso", completou ele, que já teve o nome citado no Boletim Informativo Diário (BID)..

Leia outros trechos da apresentação de Ezequiel no Cruzeiro

Como está sua preparação física?

"Sobre a preparação física, estou jogando desde o início do ano. Nos 33 jogos que o Sport disputou, fui titular, senão me engano, em 29, e joguei 30 no total. Estou bem e à disposição do Rogério. Sou um jogador muito rápido, intenso e me entrego bastante. Erros vão acontecer porque sou um ser humano, não sou máquina, mas não vou deixar passar essa oportunidade que estou tendo"

Como você vê a situação do Cruzeiro, que não vai bem no Brasileirão?

"O Cruzeiro é um time muito grande, multicampeão e que sempre entra para ganhar. Infelizmente, neste ano, ano a gente não conseguiu (título grande). Estamos só com o Brasileiro. Agora é olhar para frente. A gente não pode mudar o que aconteceu, e eu estou chegando para somar e ajudar. O que estiver ao meu alcance, farei"

Você chega por empréstimo, o que deseja fazer para permanecer após o fim do contrato?

"Futebol é rápido e dinâmico. Joguei na terça-feira e na quinta-feira. Estava com grande possibilidade de vir para cá. Se depender de mim, não quero esperar esses três meses acabarem, quero deixar uma dúvida na cabeça deles (diretoria do Cruzeiro) para me comprarem antes. É a oportunidade da minha vida, vou me doar ao máximo, dar tudo o que tenho de melhor para ajudar ao Cruzeiro"

Como será atuar ao lado de grandes jogadores como Thiago Neves, Fred e Fábio?

"Muito bom (jogar ao lado de grandes jogadores). Sou um atleta jovem e preciso adquirir experiência, preciso dessa rodagem. Eles vão me ajudar a crescer muito e a evoluir como jogador e pessoa"

Quais as maiores diferentes entre a Série A e a B?

"Eu joguei a Série A pelo Botafogo em 2018. Fui para Série B e senti a diferença, levei um tempo para a adaptação. Acho que vou levar um tempo para me adaptar (ao retorno à Série A), mas a gente vai encaixando. É uma característica que todo time quer, a do jogador que desequilibra, jogador que é a válvula de escape. Se o jogo está muito fechado, por meio de uma arrancada pode-se criar várias situações, um pênalti... Acho que sou esse jogador e vou encaixar muito bem nesse time"

Você foi apelidado de Raio e a torcida do Cruzeiro já o chama de "Raio Cabuloso"

"Fico muito feliz. Quando cheguei ao Sport, a torcida de cara não me deu esse apelido, conquistei isso em campo, e é o que eu quero conquistar aqui: carinho, respeito admiração... Se eles quiserem me chamar de Raio Cabuloso, aceitarei de forma carinhosa"

Por que saiu do Botafogo, clube que o revelou?

"Um jogador jovem precisava amadurecer. Em 2018, muita coisa mudou na minha vida, dentro e fora de campo. Tive problemas extracampo, problemas pessoais, coisas que todo mundo tem. Precisava evoluir, precisava de rodagem. O técnico Zé Ricardo não contava muito comigo e viu que, para minha carreira, seria melhor buscar um empréstimo para jogar. Volto para a Série A mais maduro, mais completo do que era em 2018"

Como você enxerga a grandeza do Cruzeiro no cenário do futebol nacional?

"Desde que me entendo por gente e vejo futebol, o Cruzeiro sempre foi multicampeão. Entendo o peso dessa camisa, sei a responsabilidade que é, não vou me amedrontar. Se me foi dada essa oportunidade, vou agarrar com unhas e dentes, vou para cima"

Você chega com motivação para buscar espaço em um time que não vem tão bem?

"É uma situação reversível. O espaço que vou buscar envolverá uma luta sadia com os jogadores, que me abraçaram desde que cheguei. Oportunidades vão aparecer, e eu vou trabalhar com a cabeça no lugar para dar meu melhor na hora certa"

Como estava o ambiente no vestiário do clube após a eliminação na Copa do Brasil?

"O ambiente não fica dos melhores. Quem veste essa camisa tem que estar ciente da pressão, ciente que temos que buscar coisas grandes e títulos. Não é tempo de reclamar, já passou. Hora de olhar para frente, de olhar para o Grêmio"

O que fazer para conquistar seu espaço no time titular?

"Eu tenho que fazer o que faço desde o começo do ano, explorar minha característica, o que tenho de melhor, e me adequar. Vou me entrosar com os jogadores, e o Cruzeiro é quem sairá ganhando"

Você é mais artilheiro ou garçom?

"Eu acho que dentro do jogo você não planeja as coisas, tanto que venho para me entregar ao máximo. Se aparecer a oportunidade do gol, eu vou fazer; se for para dar assistência, eu vou servir ao companheiro"