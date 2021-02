Está em Belo Horizonte a grande aposta do Atlético para a temporada 2021. Por mais que o atacante Hulk, pela história construída com a camisa da Seleção Brasileira e no futebol seja o mais badalado, o meia Nacho Fernández chega com a expectativa de que a grande carência do time seja resolvida: a armação das jogadas.

Destaque do River Plate, da Argentina, nas últimas temporadas, ele foi contratado por US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões). Em rápidas palavras, o jogador destacou a alegria pela chegada ao Atlético, onde terá o maior contrato da sua vida, num compromisso de três anos.

Nacho desembarcou na tarde deste domingo em Confins como aposta principal do Atlético para a temporada 2021

Praticamente no mesmo momento em que Nacho Fernández deixava o Aeroporto de Confins, ao lado de pessoas destacadas pelo Atlético para fazer a sua recepção, era divulgada a escalçaõ do time que encara o Sport, neste domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

E a armação das jogadas entregue ao garoto Caleb evidencia a carência do grupo atleticano por um meia que consiga o carimbo de titular.

A escalação de Caleb evidencia a queda de produção de Hyoran, que até pouco tempo era um dos destaques do time de Jorge Sampaoli, que já viu Nathan aparecer como solução para o problema da articulação das jogadas, mas também sem conseguir regularidade.

E esta regularidade é tudo o que se espera de Nacho Fernández, que chega à Cidade do Galo por um valor alto se for considerado o fato de ele já ter 31 anos, o que dificulta uma venda futura.

A apresentação oficial de Nacho Fernández pelo Atlético ainda não tem data. Antes, o argentino passará por exames médicos, para que possa passar a treinar na Cidade do Galo. Sua inscrição só pode acontecer no mês que vem, pois a janela de transferências internacionais no futebol brasileiro só será aberta em 1º de março.