A estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, marcada para dia 28, contra o Avaí, ainda não será com a linha de uniformes assinada pela nova parceira, a francesa Le Coq. O duelo, que será realizado no Independência, ainda deverá apresentar o alvinegro com a velha vestimenta.

Antes de a bola rolar para o clássico decisivo, contra o Cruzeiro, a reportagem do Hoje em Dia apurou com fonte do clube que, a apresentação que estava prevista para o final de abril, deverá acontecer apenas no fim de maio, início de junho.

Sobre tempo de contrato com a nova fornecedora e valor do contrato, ainda se faz mistério. As partes prometem se pronunciar em breve sobre o assunto.