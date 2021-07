Os últimos dias têm sido movimentados no ataque do América, tanto dentro, quanto fora de campo. Na sexta-feira passada (9), Orlando Berrío foi anunciado como novo reforço do clube. No sábado (10), o jovem Carlos Alberto assumiu a vaga do então titular Rodolfo, e Ribamar teve constatado um estiramento na coxa esquerda, sofrido no clássico contra o Atlético, vencido pelo Galo por 1 a 0, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nessa quarta (15), dois outros assuntos se juntaram à semana de novidades no Coelho.

Enquanto o avante colombiano, ex-Atlético Nacional e Flamengo, era apresentado no CT Lanna Drumond, Ademir se tornava alvo do Galo.

Como o vínculo de Ademir vai até o fim desta temporada, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Atlético seria um desses clubes interessados no “Fumacinha”, segundo informação divulgada pelo “Globo Esporte”.

O América, no entanto, tenta renovar com o jogador, ciente de que a concorrência é grande. Além do Alvinegro, existem outras agremiações nacionais e do exterior de olho no velocista, que se recupera de uma lesão na coxa.

Ademir já pode assinar pré-contrato com qualquer clube

Berrío

O atacante Berrío vestirá a camisa alviverde até dezembro desta temporada. Vencedor da Copa Libertadores de 2016 com o Atlético Nacional, da Colômbia, o atacante despertou o interesse do Flamengo, time que defendeu de 2017 a 2020. Nesse período com o rubro-negro, fez parte de um elenco multicampeão.

No Coelho, terá a missão de fortalecer um ataque que, até agora, está devendo no Brasileirão, com apenas nove gols marcados.