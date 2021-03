Há exatos 13 anos, o Atlético entrava em campo para um desafio internacional e muito especial. Naquela noite de 26 de março de 2008, mais de 44 mil pessoas foram ao Mineirão acompanhar o duelo contra o Peñarol, do Uruguai, adversário escolhido para comemorar o centenário do Alvinegro.

Com gols do zagueiro Marcos e do rival José Franco, a partida no Gigante da Pampulha, bastante pegada, inclusive, terminou empatada em 1 a 1. Apesar do motivo festivo, os uruguaios pareciam não terem desembarcado em Minas Gerais para festejar. O lateral Alcoba, inclusive, acabou expulso.

Apresentações

Naquele mesmo dia, o servo Dejan Petkovic fora apresentado como o "camisa 10" do centenário. Vindo do Santos, ele ficou oito meses no clube. Foram 32 jogos e 5 gols marcados. No ano seguinte, acabou campeão brasileiro pelo Flamengo.

O atacante boliviano Castillo também deu as caras como reforço dos mineiros. Pelo Galo, ele fez 22 jogos e marcou três gols; o mais importante, inclusive, aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o rubro-negro carioca, em pleno Maracanã.

Atlético 1 x 1 Peñarol:

Atlético: Juninho (Edson), Gerson, Leandro Almeida (Ricardo Martínez), Marcos (Vinícius), Thiago Feltri (Agustín Viana), Rafael Miranda (Xaves), Márcio Araújo (Thiago Carpini), Renan, Danilinho (Vanderlei), Marques (Marinho), Eduardo (Souza).

Técnico: Geninho

Peñarol-URU: Gonzalo Salgueiro (Guillermo Reyes), Alcoba, Dario Rodriguez, Aguirregaray, Diego Rodríguez (Matias Henrique), Maximiliano Bajter, Mario Alvarez (José Franco), Antônio Pacheco (Fabian Esteyanoff), Ruben Oliveira, Fernando Corrêa (Carlos Díaz), Carlos Bueno (Maximiliano Arias).

Técnico: Mário Saralegui

