Disposta a seguir fazendo história na Itália - é a atual octocampeã nacional - e voltar a ganhar a Liga dos Campeões da Europa depois de mais de 20 anos, a Juventus segue reforçando o seu já estrelado elenco. Nesta terça-feira, em Turim, o clube italiano apresentou o lateral-direito brasileiro Danilo, contratado junto ao Manchester City em uma troca que levou o português João Cancelo ao time inglês.



Revelado pelo Santos, Danilo passou por grandes clubes europeus como Porto e Real Madrid, além do Manchester City, antes de chegar à Juventus. Em Madri, o brasileiro teve Cristiano Ronaldo como companheiro e agora o reencontra em Turim. E revelou que até já brincou com o astro português. "Eu conversei com ele antes de vir para cá e nós brincamos um pouco. Eu disse que pedi ao clube a camisa 7, mas ela já estava ocupada", disse, provocando risadas dos presentes em sua apresentação.



Danilo ressaltou que conversas com Cristiano Ronaldo e o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro foram fundamentais para a sua transferência do Manchester City para a Juventus. "Durante todo este processo, falei com o Alex Sandro muitas vezes e ele me deu muita informação sobre a equipe. Já nos conhecemos há muito tempo e é importante ter aqui um bom amigo. O Cristiano também falou comigo, comparou o clube a uma família e isso foi bom de ouvir", afirmou.



Alex Sandro e Danilo foram colegas de equipe no Santos e no Porto. O lateral-direito de 28 anos valorizou a passagem pelo clube português como experiência importante no seu crescimento. "Tenho crescido por etapas. O Porto, Real Madrid e Manchester City foram grandes experiências, ganhei muitos troféus e é o momento certo para chegar na Juventus. Vamos levar todas as competições a sério, queremos vencer tudo", explicou.



O brasileiro já fez a sua estreia pela equipe de Turim. Entrou no segundo tempo do amistoso contra o Atlético de Madrid - derrota por 2 a 1, no último sábado, em Solna, na Suécia. Sobre suas primeiras impressões do clube, afirmou que foram excelentes: "Recebi uma recepção calorosa e me senti bem imediatamente".



O lateral-direito evitou comparar o seu ex-treinador, o espanhol Pep Guardiola, com Maurizio Sarri, novo comandadante da Juventus, mas disse que os dois têm similaridades no estilo de jogo ofensivo e com posse de bola. Ele ainda afirmou que a sua maior referência é Daniel Alves, agora no São Paulo, por ser um brasileiro e um dos melhores do mundo em sua posição.



"Me inspiro em Dani Alves por tudo que ele já conquistou e como ele enfrenta todos os jogos. Ele é um grande profissional e tem uma maneira peculiar de enfrentar todos os desafios e melhorar", completou.