Em 2018, Ricardo Silva não teve tantas oportunidades com a camisa do América na disputa da Série A. Em 2019, a segunda passagem dele foi marcada pelo “quase”, já que faltou pouco para o Coelho conseguir o acesso. Agora, neste terceiro arco de sua trajetória no alviverde, o defensor espera vivenciar um período histórico, na busca por conquistas e pela manutenção do clube na elite.

Apresentado como novo reforço do time nesta quinta-feira (18), Ricardo destacou “a alegria e a gratidão” que tem pela agremiação, prometendo contribuir com sua experiência e um futebol de qualidade dentro de campo e orientando os mais jovens fora das quatro linhas.

"(O ano de 2019 foi) uma semente que plantamos. (...) Se estou voltando é porque fiz coisa boa. Queremos colher frutos em 2021. Tenho certeza que onde tem luta, tem vitória", ressaltou o zagueiro.

Ele chega para brigar por uma vaga em um setor que foi um dos destaques da equipe na última Série B e se diz pronto para manter o nível de qualidade da defesa alviverde.

"O time do América foi muito bem, encantou o Brasil, jogou muito na Série B e na Copa do Brasil. A parte defensiva foi muito bem. Vim para somar e lutar. Quando surgir a oportunidade vou abraçar, como todos têm abraçado. Vou trabalhar, dar meu melhor, e com certeza as coisas vão fluir. E sou como os outros da defesa: rápido e chego junto", comentou.

Por fim, salientou que a fórmula para o sucesso do Coelho nesta temporada será a mesma dos últimos dois anos: a união. "Se manter o trabalho que o professor Lisca fez na temporada passada, com certeza vamos conseguir grandes conquistas. Campeonato de Série A é muito difícil, mas temos toda a capacidade para conseguir grandes coisas na competição", destacou.