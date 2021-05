Anunciado na última quarta-feira (28), apresentado neste sábado (1) e a estreia podendo acontecer neste domingo (2), no primeiro clássico das semifinais do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Assim pode começar a história do lateral-esquerdo Marlon, de 27 anos, com a camisa do América.

A possibilidade de encarar a Raposa existe porque o titular da posição, João Paulo, está com dor muscular e já ficou de fora da goleada de 5 a 0 sobre a URT, no último domingo (25), no Zama Maciel, em Patos de Minas.

Marlon foi anunciado pelo América na última quarta-feira, apresentado neste sábado e pode estrear já no clássico deste domingo, contra o Cruzeiro

Marlon chega do Sampaio Corrêa para ser a segunda opção de Lisca para a posição e pode fazer a estreia caso o titular não esteja recuperado. E o reforço americano garante estar pronto para o desafio.

“Espero poder ajudar, contribuir da melhor maneira possível e fico esperando a decisão do treinador. Estou bastante preparado. Vinha jogando a Copa do Nordeste, o Campeonato Maranhense e tive uma semana muito boa de trabalho”, analisa o jogador.

Carioca de Angra dos Reis e revelado pelo Bonsucesso, clube tradicional da periferia do Rio de Janeiro, ele chamou a atenção do América na Série B do ano passado, quando se destacou pelo Sampaio Corrêa.

Agora, tem aquela que ele destaca ser a maior chance da sua carreira: “é uma oportunidade única. Fiz uma boa Série B no Sampaio Corrêa e agora tenho a chance de jogar a Série A pela primeira vez”.