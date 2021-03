Apresentado nesta terça-feira (23) como novo reforço do América, o atacante Luiz Fernando tem no Coelho a oportunidade de dar a volta por cima, após um período de lesões que, inclusive, o impediram de entrar em campo no ano passado, e fazer história. O próprio jogador vê o Alviverde como “a grande chance” de sua carreira.

“É um grande prazer vestir esta camisa. O América tem um projeto ambicioso, é um clube que deseja crescer no cenário nacional, que busca coisas grandes. Além disso, é um clube muito família, algo no qual me encaixo desde pequeno. Me apresentaram um projeto bacana, que me deixou muito feliz e motivado”, afirmou o atleta.

Formado nas categorias de base do Figueirense, o atacante de 21 anos esteve no Athletico-PR nas duas últimas temporadas. Agora, quer mostrar seu valor pelo América, prometendo muita agilidade e habilidade, seja pelo lado esquerdo do setor ofensivo ou na função de armador.

“Atuei na minha base inteira pela ponta esquerda, sendo a posição onde alcancei grandes coisas e convocação para a Seleção (de base). Gosto de puxar a bola de fora para dentro, e minha principal característica é o duelo um contra um, usando a rapidez. Contudo, nos últimos dois anos atuei também como meia. Então, posso fazer essas duas funções e estou aberto para onde o treinador Lisca achar que eu possa render melhor”, disse.

Luiz Fernando já vinha treinando no CT Lanna Drumond, enquanto aguardava ter sua situação contratual regularizada.