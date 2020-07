O atacante Keno, de 31 anos, foi oficialmente apresentado como jogador do Atlético. Contratado junto ao Pyramids, do Egito, o baiano assinou contrato com o novo clube até dezembro de 2023.

"Estou feliz pela minha chegada no Atlético e fazer um bom trabalho. Fiquei muito tempo parado e preciso voltar à minha forma física", comentou Keno.

Apelidado pelo irmão de "Pequeno", ainda na infância, e com a adaptação da mãe para "Keno", o reforço atleticano destacou que a intensidade do futebol brasileiro é bem maior do que a do Egito e também dos Emirados Árabes, onde estava emprestado ao Al-Jazira.

"Futebol lá era com pouca intensidade. Fiquei dois anos fora e preciso de umas duas semanas para estar bem fisicamente. Conheço bem o meu corpo. Estava distante da minha família e resolvi voltar para o Brasil. O Mattos também me passou o projeto do clube e eu optei por defender o Atlético", finalizou.