Apresentado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues nesta sexta-feira (8), André Mazzuco assumiu oficialmente a função de novo diretor-executico da Raposa. Com a chegada, Deivid, que chegou a acumular cargos no clube, após a saída de Ricardo Drubscky, fará apenas a parte técnica.

Apesar das pouquíssimas chances de retorno à Série A, ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro, Mazzuco adotou o discurso de não jogar a tolha. Otimismo, pelo visto, marcou o cartão de apresentação do novo diretor, desligado recentemente do Vasco da Gama.

"Temos que contornar (essa situação), equilibrar problemas e vencer", destaca Mazzuco. Para ele, este tem que ser o pensamento desde o primeiro momento. "Ser criativo, buscar receitas e mais soluções. Qualificar, criar um ambiente positivo, buscar alternativas e fazer uma reformulação pontual (no elenco), é necessário", acrescenta, destacanto que será preciso o máximo de assertividade possível.

Contudo, trabalhando também com a permanência na Série B, Mazzuco destaca em ter habilidade para lidar com problemas certos: folha alta, contratos longos e falta de receitas, principalmente sem público no estádio. Mais uma vez, ele afirma que minimizar os erros e ser eficaz nas contratações será essencial.

Confira a entrevista completa de André Mazzuco: