Marcinho já chegou dando o recado: “Eu jogando com a camisa 11, 10, 95, a que for, vou me dedicar para ajudar o Cruzeiro". Apresentado nesta quinta-feira (18), o novo meia da Raposa deixou claro que espera ser o maestro do time em 2021, tendo como referência um gênio que atuou pelo clube na histórica Tríplice Coroa de 2003.

"Tantos nomes gigantes que passaram pelo Cruzeiro... Ser um espelho do Alex é uma felicidade imensa. Claro que não vou chegar nem um pouco ao que o Alex fez no Cruzeiro, mas vou procurar fazer o melhor, ajudar sempre o clube", destacou o ex-atleta do Sampaio Corrêa.

E apesar de ressaltar suas características como armador, posição tão carente na equipe celeste na temporada passada, Marcinho se colocou à disposição para performar em qualquer setor do time.

“Consigo fazer o giro e achar meus companheiros. Vim para o Cruzeiro para ajudar não só nessa posição como em todas. A gente unido e focado vai alcançar os objetivos", disse.

Sonho

Vestir a camisa azul e branca é a concretização de um desejo dos tempos de criança. "Um desafio muito grande na minha vida e na minha carreira. Sonho de criança que consegui realizar, em poder atuar por um clube muito gigante, como é o Cruzeiro. Espero fazer um bom trabalho, como fiz na temporada passada. Vou me dedicar, trabalhar e conseguir o objetivo que é a Série A do Brasileiro", comentou.

Números

Segundo estatísticas do SofaScore, Marcinho participou de 37 partidas na última Segundona, sendo 35 como titular, com média de 81 minutos jogados por duelo. Ao todo, balançou as redes na competição oito vezes, ou seja, 0,2 gol por confronto. A média de chutes a gol por embate foi de 1,9. Além disso, colaborou com cinco assistências e recebeu cinco cartões amarelos.

Contabilizando toda a temporada passada, disputou 40 partidas e anotou nove tentos. O último gol com a camisa do Sampaio foi o da vitória por 1 a 0 em cima do Oeste, no dia 29 de janeiro, no encerramento da Segunda Divisão.

O contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim do Mineiro de 2022.