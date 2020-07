O volante Alan Franco, que se despediu do Independiente Del Valle, do Equador, há mais de quarenta dias, e que a pouco mais de uma semana está em Belo Horizonte - ele teve dificuldades para chegar ao Brasil devido aos protocolos de segurança neste período de pandemia do novo coronavírus -, foi oficialmente apresentado como reforço do alvinegro na manhã desta terça-feira (21).

Primeiro atleta a vestir a nova camisa de jogo do Galo, o equatoriano de 21 anos assinou vínculo até junho de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. Feliz com a oportunidade, ele se mostrou ambientado ao novo clube, mesmo com pouco tempo de casa. Nesta segunda (20), inclusive, ele esteve em campo pela primeira vez com os demais companheiros.

"Fico feliz pela recepção. Minhas expectativas são muito grandes porque é uma grande instituição e estou bem contente por defender o Atlético. Quando apareceu a oportunidade, fiquei muito satisfeito com o projeto que me apresentaram e, ao chegar, vi que era bem melhor do que imaginava", destacou Franco.

"Ano passado ganhamos a Sul-Americana pelo Del Valle. Espero conseguir muitos títulos agora pelo Atlético. Estamos prontos para brigar por todos os campeonatos", acrescentou.

Com vários gringos no elenco, todos falando a língua espanhola, Franco acredita que a adaptação será mais fácil no Atlético; principalmente por ser o idioma falado pela comissão técnica.

"Por este lado será mais fácil de adaptar. A comissão técnica fala espanhol e isso vai facilitar. Mas quero aprender a falar o português", comentou.

Sobre suas características, Alan Franco vendeu muito bem o peixe.

"Gosto do jogo coletivo, de atacar e pisar muito na área. Aos poucos quero mostrar tudo o que sei. O que me caracteriza é o passe. Isso é muito importante para o jogo. Aprimorei este quesito bastante no ano passado. Além disso, consigo me adaptar a qualquer estilo de jogo", finalizou.