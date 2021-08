Apresentado nesta quinta-feira (19), na Arena MRV, o atacante Diego Costa explicou os motivos que o levaram a firmar um contrato com o Atlético até dezembro de 2022. Segundo ele, o projeto traçado pelo Galo e a própria grandeza do clube foram cruciais para selar o acordo.

E ressaltou que a adaptação ao futebol brasileiro se tornará ainda mais fácil em um elenco como o alvinegro.

"O primeiro passo é ter um time qualificado. Um projeto bonito. Todo mundo me apresentou outros projetos. Pessoalmente, vi um time qualificado, numa equipe boa, com jogadores de nível top, e a adaptação fica muito mais fácil. Vinha acompanhando aos jogos, a chegada do Hulk, do Nacho e de outros. Futebol de resultado e bonito de se ver. Pesou muito, assim como a grandeza do Atlético. Todos sabemos da grandeza que tem. Ponto positivo para qualquer jogador”, afirmou.

Além disso, ele destacou que chega com muita “ambição de lutar” e faz um alerta na questão da euforia. “Queremos conquistar algo. Mas é ter pés no chão. A euforia do torcedor é normal, faz parte, e o time demonstra que pode conquistar (título). Porém, dentro do grupo, tem que se ter pés no chão. A experiência na minha carreira diz que as coisas só terminam quando se consegue os objetivos”, destacou.

E prosseguiu: “Espero realmente retribuir toda a confiança e o esforço depositados em mim. Da minha parte, não faltará dedicação para fazer o melhor”.