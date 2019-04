O Atlético apresentou, no início da tarde dessa sexta-feira (12), o novo diretor de futebol do clube. O presidente Sergio Sette Câmara iniciou a coletiva ressaltando a experiencia de Rui Costa no meio do futebol e ainda comentou sobre a demissão de Levir Culpi, que foi chamado de amigo pelo presidente atleticano.

Rui costa fez questão de enaltecer a grandeza do clube logo em sua primeira fala como dirigente de futebol da equipe.

“Primeiro dizer que é uma grande satisfação pra mim estar em um dos maiores clubes do mundo. Eu dizia pro presidente ontem, e para o vice-presidente Lásaro, pro Domênico, que a grandeza do Atlético a gente percebe a cada passo que a gente dá, a cada sala que a gente entra, a cada espaço físico que a gente conhece, com as pessoas que conversamos. Essa grandeza ficou mais clara ainda para mim quando eu conheci o projeto que o presidente me apresentou.”

Novo Técnico

Apesar das especulações sobre quem será o novo treinador do clube, presidente e diretor seguiram a mesma linha durante a entrevista. O Presidente negou que exista qualquer conversa mais adiantada com Thiago Nunes, que é o nome mais forte mais falado nas últimas horas. Rui Costa declarou que ainda não está definido o perfil do próximo comandante alvinegro

“Não se fez nenhuma ação mais direta, mais negocial, porque estamos analisando inclusive o perfil. Não há, nesse momento, um perfil fechado, não acredito nisso. Você tem que ter um perfil que seja mais adequado ao clube que você está, o grupo que você tem.”

Elenco e Contratações

Durante a coletiva, o novo homem forte do futebol do Galo afirmou diversas vezes que o grupo de jogadores da equipe, na opinião dele, é qualificado e vencedor. Admitiu que reforçar o grupo é fundamental, mas que não é o perfil dele nem do clube fazer mais seis ou sete contratações.

“Vou repetir, o grupo que o Atlético tem é um grupo competente, um grupo que já mostrou isso recentemente. Eu disse a eles que poucas vezes eu vi tantos jogadores com tantos títulos juntos (...), portanto eles sabem o que pé vencer, eles sabem o quanto é importante qualificar o processo do clube vencendo, isso é importante e está muito claro.”

Final contra o Cruzeiro

O novo diretor de futebol se mostrou confiante no grupo que vai lutar pelo 45º título estadual do clube e se mostrou incomodado com amplo favoritismo que, segundo ele, vem sendo dado ao rival.

“O que eu posso dizer para o torcedor é que eu encontrei aqui aquilo que o torcedor já conhece, uma grande equipe, um grupo que está bastante comprometido em resolver essa situação, nós vamos para um clássico em que os dois clubes vão digladiar na mesma grandeza. Eu tenho ouvido muita coisa desde que cheguei aqui, me surpreendi porque estou acostumado com essa rivalidade e sei que uma coisa que se respeita em clássico é a grandeza de seu adversário. O que eu tenho ouvido desde que eu cheguei aqui é que o Cruzeiro vai receber a taça antecipadamente, nós vamos só cumprir um protocolo."

Sem entrar em detalhes sobre como foi sua conversa com os atletas, Rui Costa afirmou que todos assimilaram a importância da decisão do Campeonato Mineiro

“Não se faz isso, não se trata um clube da grandeza do Atlético, um clube que tem a história do Atlético, de títulos, de confrontos com o nosso arquirrival e que tem o grupo que o Atlético tem da forma quase jocosa como está sendo tratado. Então posso te deixar muito claro, sem entrar em detalhes, que tudo isso está assimilado, entendido e compreendido pelos atletas e por todos nós aqui. O que nós temos daqui algumas horas, dois dias, é uma coisa muito importante para todo torcedor atleticano.”

Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões