Contratado na última segunda-feira (28), o zagueiro Léo Santos pode fazer a sua estreia com a camisa do Cruzeiro já nesta quarta, diante do Guarani, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Regularizado junto à CBF, o defensor foi apresentado nesta terça e já relacionado para o confronto no Gigante da Pampulha. Apesar do pouco tempo de casa, Léo afirmou que está pronto para debutar pelo time celeste.

“Quando eu chego em um clube, chego preparado. Ritmo de jogo não é empecilho para eu não jogar. Tive um jogo há pouco tempo. Então, se o professor optar por mim, estou pronto, focado e feliz”, disse o jogador.

Contratado por empréstimo junto ao Ituano até dezembro deste ano, Léo comentou sobre a agilidade na negociação que o trouxe para a Toca da Raposa II.

“Foi tudo rápido. Tive jogo sábado, quando fiquei sabendo da notícia (da proposta do Cruzeiro) não pensei duas vezes, pela grandeza do Cruzeiro, clube que tem tradição, títulos. Então, fiquei muito honrado pelo convite e, graças à Deus, o desfecho foi positivo”.

Seriedade

Contratado para ser mais uma opção em um setor que vem apresentando falhas individuais e coletivas constantemente, Léo Santos comentou sobre a postura que considera ideal para um defensor em campo.

“Eu sempre falo que zagueiro tem que jogar série ali atrás, não correr certos riscos. Temos que passar tranquilidade. Se a gente errar, corremos um certo risco. Então, eu procuro evitar esses riscos para que a equipe possa estar tranquila, bem-posicionada e, o principal, sair com o resultado positivo”, disse Léo, de 1,97m e 27 anos.

Na 14ª posição, com sete pontos, a Raposa busca o triunfo sobre o Bugre para não se aproximar da zona de rebaixamento e tentar diminuir a distância para o G-4, que hoje é de cinco pontos.