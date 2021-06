Não é segredo que os problemas financeiros do Cruzeiro estão longe de serem resolvidos a curto prazo. Além de uma dívida quase bilionária, o clube tem muita dificuldade de manter os salários dos atletas, comissão técnica e dos funcionários em dia. Recém-chegado, o zagueiro Rhodolfo minimizou a questão ao ser perguntado, durante sua apresentação, nesta quarta-feira (30), sobre as dificuldades que o clube apresenta nesse aspecto.

“Quando eu cheguei aqui, eu já sabia das dificuldades que o clube vem passando. A gente vê as notícias, acaba acompanhando por fora. O Cruzeiro é um clube muito grande. Então a gente fica triste pela situação que o clube vem passando. Mas, quando surgiu o nome do Cruzeiro, eu falei para o meu empresário negociar, que eu não queria saber da parte salarial que, claro, é importante, mas o mais importante é o Cruzeiro subir, pois subindo todo mundo vai ganhar junto”, avaliou.

O jogador foi questionado, ainda, sobre a influência que esse tipo de situação pode gerar, diretamente, no desempenho do time em campo. O zagueiro ponderou, no entanto, que esse não é um problema exclusivo do Cruzeiro.

“Já passei por diversos clubes, tanto no Brasil como fora, e não é só o Cruzeiro que está devendo e que tem dificuldade na área financeira. São vários clubes passando pela mesma situação, só que o Cruzeiro foi divulgado um pouco a mais. Então, é normal isso estar acontecendo. Mas nós, jogadores, pode ter certeza que ninguém entra com isso em campo. O salário é muito importante, mas eu tenho um objetivo aqui de ser campeão. Depois, a gente vê sobre o salário. Os únicos que podem tirar o Cruzeiro dessa situação somos nós, os jogadores”, finalizou.

Rhodolfo chega como peça importante para um setor que vem tendo problemas no clube. O jogador se junta a outros seis nomes que compõe a zaga celeste: Ramon, Eduardo Brock, Joseph, Weverton, Paulo e Léo Santos.