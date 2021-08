A proibição da presença do público nos estádios de Belo Horizonte fez o Cruzeiro se mobilizar na busca por uma nova sede para mandar os próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

No momento, a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na região Central de Minas, aparece como principal candidata a receber a Raposa. A diretoria celeste, inclusive, está investindo na recuperação do gramado da casa do Democrata-SL.

Caso efetivamente retorne à Sete Lagoas, o clube estrelado vai defender um excelente aproveitamento na Arena do Jacaré, que foi inaugurado em dezembro de 2006.

No estádio, o time celeste conquistou 69% dos pontos disputados, fruto de 36 vitórias, dez empates e onze derrotas. No palco, marcou 124 gols e sofreu 51.

Três jogadores dividem a artilharia do Cruzeiro no estádio, com 14 gols: o meia argentino Montillo, e o atacante Wallyson, que passaram pelos azuis entre 2010 e 2012, além do atacante Wellington Paulista, jogador da Raposa de 2009 a 2012. Os dados são do portal Cruzeiropédia,

O primeiro jogo do oficial do Cruzeiro na Arena do Jacaré foi no dia 3 de março de 2007. Na ocasião, o time celeste venceu o Democrata-SL por 3 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Elcimar abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo. Na etapa final, o meia Sandro, o zagueiro Luizão e o atacante Araújo viraram o placar para os azuis.

Já a última partida dos azuis em Sete Lagoas foi no dia 6 de março de 2021, quando venceu a URT (mandante do jogo), por 2 a 0, com gols do zagueiro Manoel e do meia Marcinho, em confronto válido pela terceira rodada do Estadual.

Último duelo da Raposa no estadio foi no dia 6 de março, diante da URT

Jogos históricos

A maior parte dos jogos disputados pelo Cruzeiro na Arena do Jacaré ocorreu entre 2010 e 2011, quando Mineirão e Independência estavam fechados para reformas.

No período em questão, a Raposa teve momentos de destaque, como vice-campeonato brasileiro de 2010 e a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores de 2011.

Na competição internacional, inclusive, aplicou 5 a 0 o Estudiantes, da Argentina, em uma espécie de revanche da final disputada entre as equipes dois anos antes.

No mesmo ano, conquistou o título do único Mineiro decidido no estádio, vencendo o Atlético por 2 a 0, no segundo jogo, após ter sido derrotado na partida de ida, por 2 a 1.

Entretanto, o confronto de maior destaque com o maior rival em Sete Lagoas ocorreu meses depois, no dia 4 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão.

Precisando da vitória para não correr o risco de ser rebaixado, o time celeste não apenas alcançou o objetivo, como também obteve sua maior vitória no clássico, aplicando 6 a 1 no arquirrival.

O próximo compromisso dos comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo em casa, pela Série B, será no dia 11 de setembro, um sábado, às 11h, diante da Ponte Preta, pela 23ª rodada da competição.

