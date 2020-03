Amparado pela fé em Deus, confiante em seu futebol e experiente na disputa da Série B – ajudou o Vitória em 2015 a conseguir o acesso –, o zagueiro Ramon foi apresentado na Toca da Raposa como reforço, nesta sexta-feira (13). Com 1,86m de altura e um discurso afiado, se mostrou bastante otimista ao trajar a camisa celeste, usou frases de efeito e metáforas e ainda dedicou tempo para alfinetar o Atlético.

“Estive no clássico, ao lado da torcida. Foram 6 mil torcedores (do Cruzeiro) que calaram o estádio”, afirmou o defensor, sobre a sensação de ser torcedor no jogo do último sábado (6), no Mineirão, na vitória do Galo por 2 a 1 sobre a Raposa.

Com relação ao time azul, tem plena confiança de que as coisas vão melhorar. “Aqui é como se fosse um barco. Todo mundo está remando. Se afundar, afunda todo mundo. E não podemos deixar isso acontecer. Num momento difícil, a gente vê como é forte o grupo”, comentou o zagueiro, que já vinha treinando na Toca há algumas semanas.

“Agradeço a Deus por este momento. Vocês acompanharam tudo que se passou. Muita gente disse que poderia ser um livramento e que eu não deveria estar com essa camisa (referindo-se ao imbróglio nos bastidores a respeito de sua contratação). Mas tenho muita fé, nada é por acaso. Não abaixei minha cabeça. Sabia que Deus tinha alguma coisa melhor para mim. Podem ter certeza que vou agarrar a oportunidade com unhas e dentes”, destacou. (Relembre abaixo o imbróglio)

Defesa

Ramon enfatizou ainda que o Cruzeiro precisa melhorar alguns aspectos em seu setor defensivo, como a bola parada. “Temos que estar 100% concentrados. Não adianta estar 99%. Tomamos um gol de bola parada no coletivo ontem (quinta-feira). Dentro de campo, é precisamos estar com a cabeça leve para mostrar nosso valor”, afirmou.

Quanto à concorrência, utilizou aquele tradicional discurso de ‘disputa sadia’: “É preciso treinar todos os aspectos nesse momento. Eu e o Marllon chegamos para ajudar. Estamos treinando muito. Temos que acertar a defesa, não se pode ter erro. Queremos levar o Cruzeiro para frente”.

Diretor de futebol Ocimar Bolicenho apresenta o zagueiro Ramon

Imbróglio

Em meio à grande reformulação promovida pelo departamento de futebol do Cruzeiro para 2020, a presença de Ramon na reapresentação do time celeste no início de janeiro pegou de surpresa boa parte da comissão técnica e da diretoria estrelada.

Isso porque, o defensor havia assinado um pré-contrato com os antigos mandatários da Raposa (que já deixaram o clube) no meio do ano passado, mas o acordo não havia sido comunicado aos atuais gestores do clube.

Entretanto, alegando que os vencimentos combinados com Ramon estariam acima do teto estipulado para 2020, os atuais membros do departamento de futebol do Cruzeiro afirmaram que a permanência do jogador era inviável naquele momento.

Com a reviravolta, o defensor se tornou o nono reforço da Raposa contratado para esta temporada, até o momento. Antes dele chegaram o zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo João Lucas, os volantes Filipe Machado e Jean, os meia-atacantes Jonatha Robert e Everton Felipe, e os atacantes Marcelo Moreno e Roberson. (Com Luciano Dias)