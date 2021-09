O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi convocado pela Seleção Brasileira para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em que o Brasil vai encarar Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Para não desfalcar as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai adiar as rodadas que seriam disputadas no período dos duelos entre seleções.

Desse modo, os confrontos do Galo diante de Chapecoense, Ceará e Santos, pelas 24ª, 25ª e 26ª rodadas, serão remarcados.

Tal expediente foi adotado na última Data Fifa, em que também foram realizados três jogos em sequência pelas Eliminatórias.

Por esse motivo, a equipe comandada pelo técnico Cuca, líder da Série A, com 45 pontos, tem um jogo a menos que vários outros adversários.

Lembrando que o Alvinegro deve ter mais jogadores convocados, com o paraguaio Junior Alonso, o chileno Eduardo Vargas, o venezuelano Savarino e o equatoriano Alan Franco.

Convocação

Além de Guilherme Arana, o goleiro Weverton (Palmeiras), os meias Edenílson (Internacional) e Everton Ribeiro (Flamengo), além do atacante Gabigol (Flamengo), são os representantes do futebol brasileiro.

A convocação também teve a volta dos jogadores que atuam na Inglaterra, que não foram liberados para os últimos jogos da Seleção, em razão de um imbróglio envolvendo protocolos sanitários contra o contágio da Covid-19.

Em relação à classificação das Eliminatórias, o Brasil segue soberano, na liderança do torneio, com oito vitórias em oito jogos, já com a vaga bem encaminhada para a Copa do Mundo.

Confira os 25 jogadores convocados:

Goleiros:



Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)



Zagueiros:



Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)



Laterais:



Alex Sandro (Juventus), Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético) e Emerson Royal (Tottenham)



Meio-campistas:



Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Fabinho (Liverpool), Gerson (Olympique de Marselha), Everton Ribeiro (Flamengo), Edenilson (Internacional)



Atacantes:



Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Barbosa (Flamengo), Vinicius Jr. (Real Madrid), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Antony (Ajax) e Raphinha (Leeds United)