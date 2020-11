O Atlético ganhou mais um desfalque para o duelo com o Atletico-PR nesta quarta-feira (18), às 19h, no Mineirão, em partida da 6ª rodada do Brasileirão, que havia sido adiada pela participação do Galo nas finais do Mineiro.

Um dos principais jogadores do alvinegro na temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira no confronto com o Uruguai, nesta terça, às 20h, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Autor do primeiro gol da vitória alvinegra por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste sábado, Arana vai substituir Alex Telles, do Manchester United, que contraiu a Covid-19 há alguns dias, e não tinha o retorno garantido a tempo de enfrentar a Celeste.

Para o lugar de Arana, o comandante do Atlético terá que improvisar, já que não conta com outro especialista da posição no elenco.

A tendência é de que Allan, que já exerceu a função em outras oportunidades, seja novamente deslocado para o setor, abrundo uma vaga no meio de campo.

Outra opção pode ser a escalação de três zagueiros, com um deles atuando pela lateral esquerda, alternativa também já usada por Sampaoli, especialmente com Junior Alonso atuando nessa faixa do campo.

Outros desfalques

O técnico Jorge Sampaoli já não poderia contar com o zagueiro paraguaio Junior Alonso, com o meia equatoriano Alan Franco e com o atacante venezuelano Savarino, que também estão à serviço de suas respectivas seleções.

Franco, inclusive, é outro que foi diagnosticado com o coronavírus e pode ter o retorno ao Galo adiado.

O lateral-direito Mariano, com lesão na coxa direita e o meia-atacante Savinho, também com a Covid-19 também devem ficar d fora do duelo com o Furacão.