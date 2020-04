Tempo de fazer o bem. Enquanto a bola não volta a rolar no país do futebol, a solidariedade é quem dita o ritmo do país durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta-feira (1), inclusive, um jogador do Atlético colocou em campo este espírito para ajudar aqueles que já começam a sentir os efeitos da crise.

Junto com o cantor e amigo Thiago Brankinha, o lateral-esquerdo Guilherme Arana comprou 400 cestas básicas e escolheu três comunidades da capital paulista para distribui-las.

"Nossa equipe está formada. Agora é encher nosso caminhão, se equipar com nosso material de proteção individual e muito álcool em gel. Lembrando que todo cuidado ainda é pouco", postou Arana em uma de suas redes sociais.

Contratado pelo Atlético há pouco mais de dois meses, o "Homem Aranha" já mostra que, mais importante do que ser heroi dentro das quatro linhas, o que realmente importa é dar bons exemplos, mesmo que fora delas.