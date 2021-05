O Atlético terá um importante desfalque nos dois jogos que vai disputar na semana que vem. Convocado pela seleção olímpica, o lateral-esquerdo Guilherme Arana vai ficar de fora dos duelos com Remo, no dia 2 de junho, pela Copa do Brasil, e Sport, quatro dias depois, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a ausência do titular da posição, o técnico Cuca deve escalar Dodô, contratado nesta temporada, e que conseguiu corresponder quando foi acionado.

O bom rendimento do concorrente faz com que Arana minimize o impacto de sua ausência.

“Temos o Dodô que sempre quando entra faz um excelente jogo, está preparado. Isso (convocação) é fruto do meu trabalho. Claro que vou sentir falta de ajudar os meus companheiros, mas estar na seleção é uma sensação única, desde criança eu sonho”, disse o camisa 13, em entrevista coletiva na Cidade do Galo, nesta sexta-feira (30).

Matinê

O titular da lateral esquerda do Atlético comentou sobre o primeiro desafio pelo Brasileiro, e brincou com o horário da partida.

“Jogo do Campeonato Brasileiro sempre é muito difícil. Temos um bom elenco, pessoal (comissão técnica) vai nos passar coisas sobre o Fortaleza, vamos estudar a equipe deles. Em relação ao horário, já estou habituando a acordar cedo. Jogar 11h ninguém merece. Ter que comer macarrão 8h. Mas está tranquilo, estamos preparados. Temos grandes pessoas que cuidam da nossa nutrição e sabem o que estão fazendo. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo”, completou.

Com Guilherme Arana e Guga no elenco, a seleção brasileira olímpica vai disputar amistoso contra Cabo Verde e Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho, respectivamente, em Belgrado.

Os jogos fazem parte da preparação da equipe verde e amarela para os Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para começar no dia 23 de julho.