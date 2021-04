Cercado de expectativas pelo alto investimento realizado no elenco, o Atlético ainda não conseguiu encaixar uma sequência de bons jogos na temporada.

Diante do Boa Esporte, vice-lanterna e já rebaixado ao Módulo II do Campeonato Mineiro, o Galo encontrou muitas dificuldades para vencer por 2 a 1, de virada, neste domingo (18), no Mineirão, pela 10ª rodada do Estadual.

Após o duelo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, autor do segundo gol do Alvinegro, lamentou as chances desperdiçadas, mas afirmou que o comportamento da equipe foi melhor do que o apresentado na derrota para o Cruzeiro, na semana passada.

“Abaixo (rendimento) porque não fizemos os gols. Criamos muitas oportunidades e não concluímos em gol. Aí, a sensação é de que foi abaixo, mas mudamos um pouco o espírito de competir mais. No clássico, não competimos como deveríamos. É isso que o grupo precisa fazer. Foi uma boa semana de trabalho. É manter a pegada lá em cima porque vem a Libertadores aí", disse Arana, que converteu um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, em entrevista à TV Globo.

O duelo que o lateral faz referência é contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta, às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas, pela primeira rodada do grupo H da principal competição do continente.

Já no Estadual, a vida do Alvinegro está tranquila. Com 24 pontos, o Galo está classificado para as semifinais e com o primeiro lugar da fase de classificação garantido.

A equipe comandada pelo técnico Cuca encerra a etapa inicial do Mineiro no próximo domingo, diante do Athletic, às 16h, no Independência.