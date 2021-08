Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Guilherme Arana já está com a delegação alvinegra. E já chegou tirando onda: "Trouxe (a medalha) para zoar o Hulk, ele não tem uma dessas", disse.

Arana, que treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira (10), se diz preparado e totalmente focado para o confronto desta quarta-feira (11), às 21h30, com o River Plate, no Monumental de Núñez, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. E pronto para retribuir um "favor".

"Cheguei ao Atlético para desenvolver meu futebol, voltar a (ter) confiança. E era um sonho poder disputar uma Olimpíada. Quando veio a convocação, saíram (notícias) se o Galo ia me liberar ou não. O Rodrigo Caetano (diretor de futebol) e o Cuca (técnico) conversaram comigo, sou muito grato a eles e ao Atlético por me liberarem para eu ir em busca do meu sonho. Agora estou aqui para contribuir toda essa gratidão. Agora é o Galão que está no pensamento", comentou.

Arana não veste a camisa atleticana desde o dia 7 de julho, na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pelo Brasileirão.