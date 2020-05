Uma imagem de um caminhão carregado de aço, viralizada no início desta semana, chamou a atenção dos atleticanos, ansiosos com a construção da Arena MRV, nova casa do clube, que será entrege em, no máximo, 30 meses. Neste momento, as obras estão em fase de preparação do terreno de 114,6 mil metros quadrados, no bairro Califórnia, na capital mineira.

A reportagem do Hoje em Dia apurou que a empresa ArcelorMittal - maior produtora de aço no país - fornecerá todo o material que será utilizado na Arena. A obra consumirá aproximadamente 10 mil toneladas de aços longos que serão empregados nas fundações, estruturas de sustentação e nas grandes peças pré-fabricadas em concreto armado.

De acordo com a empresa, todo o aço será empregado diretamente na construção da arena, a cargo da Racional Engenharia, nas peças modulares de concreto para as arquibancadas e outros espaços, que serão produzidas pela empresa Precon, bem como na estrutura de armação da cobertura e outros espaços a ser montada pela Codeme.

“A ArcelorMittal possui capacidade única para atender a grandes projetos. A parceria é fruto dessa conjugação de qualidade e ousadia que uma obra como a da Arena MRV requer”, destaca Henrique Morais de Almeida, VP Comercial ArcelorMittal Longos LATAM.

O estádio do Galo está entre as maiores obras de engenharia civil em andamento no país. Trata-se de uma arena multiuso, com capacidade para 46 mil expectadores, e alinhada aos conceitos mundiais mais modernos para grandes construções esportivas. O projeto, do escritório de arquitetura Farkasvölgyi, de Belo Horizonte, prevê, além das arquibancadas, 68 camarotes, dois lounges, 40 bares, 50 banheiros e estacionamento coberto com 2,5 mil vagas. A esplanada será aberta à população e contará com creche e posto de saúde públicos.

Para a obra, a ArcelorMittal fornecerá vergalhões, telas, perfis e treliças, além de cordoalhas exclusivas produzidas pela Belgo Bekaert Arames (BBA), subsidiária da ArcelorMittal, a serem utilizadas nas estruturas pré-fabricadas em concreto protendido (com grande resistência a tração), e que permitirão montagem dos grandes vãos livres previstos no projeto.